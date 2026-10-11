W Pakistanie bazowy indeks KSE-100 Pakistańskiej Giełdy Papierów Wartościowych spadł w ciągu tygodnia o 1066 punktów, czyli o 0,6%, do 167 089 punktów. Napięcia geopolityczne przeważyły nad optymizmem inwestorów związanym z porozumieniem kraju z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, informuje The Express Tribune.

Wahania indeksu

Handel w poniedziałek rozpoczął się spadkiem: KSE-100 stracił 2288 punktów, czyli 1,36%, i zamknął się na poziomie 165 867 punktów. We wtorek indeks wzrósł o 2593 punkty, czyli o 1,56%, do 168 460 punktów, a w środę zyskał kolejne 120 punktów, osiągając 168 580 punktów.

W czwartek indeks spadł o 1139 punktów, czyli o 0,68%, do 167 442 punktów. W piątek notowania przebiegały w obu kierunkach w związku z ostrożnością inwestorów i zamykaniem pozycji przed weekendem. W ciągu dnia KSE-100 stracił 353 punkty, czyli 0,21%, i zakończył sesję na poziomie 167 089 punktów.

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Porozumienie z MFW

Pakistan i MFW osiągnęły porozumienie na szczeblu personelu po czwartym przeglądzie programu Extended Fund Facility oraz trzecim przeglądzie Resilience and Sustainability Facility. Może to otworzyć drogę do wypłat odpowiednio 1 mld dolarów i 210 mln dolarów, jednak decyzję musi jeszcze zatwierdzić Rada Wykonawcza Funduszu. Następnie łączna wartość wypłat w ramach obu programów ma osiągnąć 5,7 mld dolarów.

Według Arif Habib Limited dług centralnego rządu Pakistanu w sierpniu 2026 roku zmniejszył się o 0,5% miesiąc do miesiąca, do 82,95 bln rupii pakistańskich, ale był o 7,1% wyższy niż rok wcześniej. Wadi Zaman z JS Global powiązał ostrożność na rynku z utrzymującymi się napięciami między USA a Iranem, a także z eskalacją starć między Arabią Saudyjską a jemeńskimi Huti.

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