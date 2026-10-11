В Пакистане базовый индекс KSE-100 Пакистанской фондовой биржи по итогам недели снизился на 1066 пунктов, или на 0,6%, до 167 089 пунктов. Геополитическая напряженность перевесила оптимизм инвесторов относительно соглашения страны с Международным валютным фондом, сообщает The Express Tribune.

Колебания индекса

Торги в понедельник начались со снижения: KSE-100 потерял 2288 пунктов, или 1,36%, и закрылся на уровне 165 867 пунктов. Во вторник индекс вырос на 2593 пункта, или на 1,56%, до 168 460 пунктов, а в среду прибавил еще 120 пунктов и достиг 168 580 пунктов.

В четверг индекс снизился на 1139 пунктов, или на 0,68%, до 167 442 пунктов. В пятницу торги проходили в обоих направлениях на фоне осторожности инвесторов и закрытия позиций перед выходными. За день KSE-100 потерял 353 пункта, или 0,21%, и завершил сессию на отметке 167 089 пунктов.

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Соглашение с МВФ

Пакистан и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по итогам четвертого обзора программы Extended Fund Facility и третьего обзора Resilience and Sustainability Facility. Это может открыть путь к выплатам в размере $1 млрд и $210 млн соответственно, однако решение еще должен одобрить Исполнительный совет Фонда. После этого общий объем выплат по двум программам должен достичь $5,7 млрд.

По данным Arif Habib Limited, долг центрального правительства Пакистана в августе 2026 года сократился на 0,5% за месяц — до 82,95 трлн пакистанских рупий, но был на 7,1% выше, чем годом ранее. Вади Заман из JS Global связал осторожность на рынке с сохраняющейся напряженностью между США и Ираном, а также с эскалацией столкновений между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.

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