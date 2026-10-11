KSE-100 у Пакистані втратив 0,6% за тиждень — The Express Tribune

У Пакистані базовий індекс KSE-100 Пакистанської фондової біржі за підсумками тижня знизився на 1066 пунктів, або на 0,6%, до 167 089 пунктів. Геополітична напруженість переважила оптимізм інвесторів щодо домовленості країни з Міжнародним валютним фондом, повідомляє The Express Tribune.

Коливання індексу

Торги в понеділок розпочалися зі зниження: KSE-100 втратив 2288 пунктів, або 1,36%, і закрився на рівні 165 867 пунктів. У вівторок індекс зріс на 2593 пункти, або на 1,56%, до 168 460 пунктів, а в середу додав ще 120 пунктів і досяг 168 580 пунктів.

У четвер індекс знизився на 1139 пунктів, або на 0,68%, до 167 442 пунктів. У п’ятницю торги відбувалися в обох напрямах на тлі обережності інвесторів та закриття позицій перед вихідними. За день KSE-100 втратив 353 пункти, або 0,21%, і завершив сесію на позначці 167 089 пунктів.

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Домовленість із МВФ

Пакистан і МВФ досягли домовленості на рівні персоналу за підсумками четвертого перегляду програми Extended Fund Facility та третього перегляду Resilience and Sustainability Facility. Це може відкрити шлях до виплати $1 млрд і $210 млн відповідно, однак рішення ще має схвалити виконавча рада Фонду. Після цього загальний обсяг виплат за двома програмами має сягнути $5,7 млрд.

За даними Arif Habib Limited, борг центрального уряду Пакистану в серпні 2026 року скоротився на 0,5% за місяць — до 82,95 трлн пакистанських рупій, але був на 7,1% вищим, ніж роком раніше. Ваді Заман із JS Global пов’язав обережність на ринку зі збереженням напруженості між США та Іраном, а також із ескалацією зіткнень між Саудівською Аравією та єменськими хуситами.

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