梅根·马克尔可能会在2027年参加一档儿童烹饪节目

萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔或将作为联合主持人加盟澳大利亚烹饪节目《Junior MasterChef》。据媒体报道，她计划在节目录制期间搬到澳大利亚。

该节目新季计划于2027年初或年中在墨尔本拍摄。节目制作将持续数周，据初步消息，45岁的梅根将在整个拍摄期间留在澳大利亚。

新季的拍摄预计将于2027年初或年中在墨尔本进行，并持续数周。预计45岁的梅根将在整个拍摄期间留在澳大利亚。

该媒体的消息人士透露，哈里王子可能会带着他们的孩子——7岁的阿奇和5岁的莉莉贝特——在拍摄期间前去探班。

此前，梅根曾参加过澳大利亚版《MasterChef》。今年，她担任了该节目第18季的特邀评委。 当时，参赛者被要求将一种普通食材烹制成“配得上公爵夫人”的菜肴。

最近，媒体还报道了公爵夫人打算重返演艺事业的消息。 此前，《每日电讯报》的一位消息人士透露，梅根“正在阅读许多剧本”，并计划将更多精力投入到家庭、自己的生活方式品牌以及演艺事业中。

据该报消息人士称，由于梅根不再履行王室成员的职责，因此她不再计划专注于类似于王室官方访问的行程。

来源：《独立报》。

梅根·马克尔在好莱坞为自己的电影找到了新的合作伙伴。

梅根·马克尔正在英国寻找一处拥有9间卧室的豪华宅邸——《每日邮报》。

值得一提的是，这位美国女演员、英国哈里王子的妻子兼萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔于8月4日迎来了45岁生日，并在社交媒体上分享了庆祝照片。

英国国王查尔斯三世的前管家格兰特·哈罗德透露了君主日常饮食的细节，据他称，这种饮食有助于维持健康和积极的生活方式。

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