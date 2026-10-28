Meghan Markle może wystąpić w programie kulinarnym dla dzieci w 2027 roku

Księżna Sussex, Meghan Markle, może dołączyć do australijskiego programu kulinarnego „Junior MasterChef” jako współprowadząca. Według doniesień mediów planuje ona przenieść się do Australii na czas kręcenia programu.

Nowy sezon programu ma być kręcony w Melbourne na początku lub w połowie 2027 roku. Prace nad programem potrwają kilka tygodni, a według wstępnych danych 45-letnia Meghan będzie przebywać w kraju przez cały okres kręcenia.

Zdjęcia do nowego sezonu mają się odbyć w Melbourne na początku lub w połowie 2027 roku i potrwają kilka tygodni. Oczekuje się, że 45-letnia Meghan będzie przebywać w Australii przez cały ten czas.

Źródło magazynu poinformowało, że książę Harry wraz z ich dziećmi, siedmioletnim Archiem i pięcioletnią Lilibet, mogą przyjechać do niej podczas kręcenia programu.

Wcześniej Meghan brała już udział w australijskiej wersji programu „MasterChef”. W tym roku została zaproszoną jurorką 18. sezonu programu. Wówczas uczestnikom zaproponowano, by przekształcili zwykły składnik kulinarny w danie „godne księżnej”.

Ostatnio w mediach pojawiły się również informacje o zamiarach księżnej dotyczących powrotu do kariery aktorskiej. Wcześniej źródło gazety „The Telegraph” poinformowało, że Meghan „przeczytuje wiele scenariuszy” i planuje poświęcić więcej uwagi rodzinie, własnej marce lifestyle’owej oraz pracy aktorskiej.

Według rozmówcy gazety księżna nie planuje już skupiać się na podróżach podobnych do oficjalnych wizyt królewskich, ponieważ nie pełni obowiązków członka rodziny królewskiej.

Źródło: Independent.

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