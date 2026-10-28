Меган Маркл может принять участие в детском кулинарном шоу в 2027 году

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может присоединиться к австралийскому кулинарному шоу «Junior MasterChef» в качестве соведущей. По информации СМИ, на время съемок программы она планирует переехать в Австралию.

Новый сезон шоу планируется снимать в Мельбурне в начале или в середине 2027 года. Работа над программой продлится несколько недель, и, по предварительным данным, 45-летняя Меган будет находиться в стране в течение всего съемочного периода.

Съемки нового сезона должны состояться в Мельбурне в начале или в середине 2027 года и продлятся несколько недель. Ожидается, что 45-летняя Меган будет находиться в Австралии в течение всего этого времени.

Источник издания сообщил, что принц Гарри вместе с их детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет, могут приехать к ней во время съемок.

Ранее Меган уже участвовала в австралийской версии MasterChef. В этом году она стала приглашенным судьей 18-го сезона шоу. Тогда конкурсантам предложили превратить обычный кулинарный ингредиент в блюдо, «достойное герцогини».

В последнее время в СМИ также появлялась информация о намерениях герцогини вернуться к актерской карьере. Ранее источник The Telegraph сообщил, что Меган «читает много сценариев» и планирует уделять больше внимания семье, собственному лайфстайл-бренду и актерской работе.

По словам собеседника издания, герцогиня больше не планирует сосредотачиваться на поездках, подобных официальным королевским визитам, поскольку не выполняет обязанностей члена королевской семьи.

Источник: Independent.

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