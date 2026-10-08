法国财政部长罗兰·莱斯屈尔邀请英国重返欧盟，前提是英国人作出这一决定。在首相安迪·伯纳姆提出可能举行新的公投以推翻脱欧之后，他发表了这一声明，《卫报》报道。

莱斯屈尔在接受BBC采访时强调，是否重返欧盟应由英国社会决定。他表示，如果英国公民愿意，英国可在任何时候重返该集团。

与欧盟加强关系的选项

莱斯屈尔表示，他希望看到英国再次加入欧盟，以便共同应对新的全球威胁。伯纳姆在工党大会上承诺，政府将在今年晚些时候的峰会上研究与该集团建立更紧密联系的可能性。他在随后的采访中表示，脱欧弊大于利。

伯纳姆表示，政府将考虑未来与欧盟关系的几种选项：维持当前安排、建立关税同盟、重返单一市场，或成为该集团的正式成员。部长们应评估其中哪些选项可以实施，以及它们的优缺点。

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与德国的谈判

伯纳姆将前往德国，与总理弗里德里希·默茨举行会谈。默茨政府支持伯纳姆关于研究英国与欧盟建立更紧密联系的提议。预计两位政治人士将就加强安全合作以保护欧洲国家免受网络攻击达成协议，并讨论伦敦与欧盟的关系。

莱斯屈尔还回应了伯纳姆的警告，即欧盟支持欧洲制造商的规则可能损害英国利益。这位法国部长指出，重返欧盟将使该国有机会参与讨论此类问题。

英国改革党领袖奈杰尔·法拉奇表示，重新开启有关脱欧的讨论成为他“职业生涯中最大的推动力”。他否认了民调结果——民调显示多达59%的公民支持重新加入欧盟——并声称此举每年可能耗资250亿英镑，还意味着加入申根区以及承担采用欧元的义务。

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