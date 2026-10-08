Министр финансов Франции Ролан Лескюр пригласил Великобританию вернуться в Европейский Союз, если такое решение примут британцы. Его заявление прозвучало после того, как премьер-министр Энди Бернем поднял вопрос о возможном новом референдуме по отмене Brexit, сообщает The Guardian.

В интервью BBC Лескюр подчеркнул, что решение о возвращении в ЕС должно принять британское общество. По его словам, Великобритания может вернуться в блок в любое время, если этого захотят граждане.

Варианты сближения с ЕС

Лескюр заявил, что хотел бы снова видеть Великобританию в Европейском Союзе, чтобы вместе реагировать на новые глобальные угрозы. Бернем в выступлении на конференции Лейбористской партии пообещал, что правительство изучит возможность более тесных связей с блоком на саммите позднее в этом году. В последующих интервью он сказал, что Brexit принес больше вреда, чем пользы.

По словам Бернема, правительство рассмотрит несколько вариантов дальнейших отношений с ЕС: сохранение нынешних договоренностей, создание таможенного союза, возвращение к единому рынку или полное членство в блоке. Министры должны оценить, какие из этих вариантов возможно реализовать, а также их преимущества и недостатки.

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Переговоры с Германией

Бернем отправляется в Германию на переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем. Правительство Мерца поддерживало предложение Бернема изучить более тесные связи Великобритании с ЕС. Ожидается, что политики согласуют соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности для защиты европейских стран от кибератак, а также обсудят отношения Лондона с Европейским Союзом.

Лескюр также ответил на предостережения Бернема, что правила ЕС по поддержке европейских производителей могут навредить Великобритании. Французский министр отметил, что возвращение в ЕС дало бы стране возможность участвовать в обсуждении таких вопросов.

Лидер Reform UK Найджел Фарадж заявил, что возобновление дискуссии о Brexit стало для него «самым большим импульсом в карьере». Он отверг результаты опросов, согласно которым до 59% граждан поддерживают повторное вступление в ЕС, и утверждал, что это может стоить 25 млрд фунтов в год и предполагать присоединение к Шенгенской зоне и обязательство перейти на евро.

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