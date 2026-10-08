Francuski minister finansów Roland Lescure zaprosił Wielką Brytanię do powrotu do Unii Europejskiej, jeśli Brytyjczycy podejmą taką decyzję. Jego oświadczenie padło po tym, jak premier Andy Burnham poruszył kwestię możliwego nowego referendum w sprawie odwrócenia Brexitu, informuje The Guardian.

W wywiadzie dla BBC Lescure podkreślił, że decyzję o powrocie do UE powinno podjąć brytyjskie społeczeństwo. Według niego Wielka Brytania może wrócić do bloku w każdej chwili, jeśli obywatele tego zechcą.

Opcje zbliżenia z UE

Lescure powiedział, że chciałby ponownie zobaczyć Wielką Brytanię w Unii Europejskiej, aby wspólnie reagować na nowe globalne zagrożenia. Burnham w wystąpieniu na konferencji Partii Pracy obiecał, że rząd zbada możliwość bliższych relacji z blokiem na szczycie pod koniec tego roku. W późniejszych wywiadach powiedział, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści.

Według Burnhama rząd rozważy kilka opcji dalszych relacji z UE: utrzymanie obecnych porozumień, utworzenie unii celnej, powrót do jednolitego rynku lub pełne członkostwo w bloku. Ministrowie mają ocenić, które z tych opcji można wdrożyć, a także ich zalety i wady.

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Rozmowy z Niemcami

Burnham udaje się do Niemiec na rozmowy z kanclerzem Friedrichem Merzem. Rząd Merza popierał propozycję Burnhama, by zbadać bliższe więzi Wielkiej Brytanii z UE. Oczekuje się, że politycy uzgodnią porozumienie o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w celu ochrony europejskich krajów przed cyberatakami, a także omówią relacje Londynu z Unią Europejską.

Lescure odpowiedział również na ostrzeżenia Burnhama, że unijne przepisy wspierające europejskich producentów mogą zaszkodzić Wielkiej Brytanii. Francuski minister zaznaczył, że powrót do UE dałby temu krajowi możliwość uczestniczenia w dyskusjach na takie tematy.

Lider Reform UK Nigel Farage oświadczył, że wznowienie dyskusji o Brexicie stało się dla niego „największym impulsem w karierze”. Odrzucił wyniki sondaży, według których do 59% obywateli popiera ponowne przystąpienie do UE, i twierdził, że mogłoby to kosztować 25 mld funtów rocznie oraz wiązać się z przystąpieniem do strefy Schengen i zobowiązaniem do przyjęcia euro.

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