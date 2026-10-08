Міністр фінансів Лескюр запросив Британію повернутися до ЄС — The Guardian

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр запросив Велику Британію повернутися до Європейського Союзу, якщо таке рішення ухвалять британці. Його заява пролунала після того, як прем’єр-міністр Енді Бернем порушив питання про можливий новий референдум щодо скасування Brexit, повідомляє The Guardian.

В інтерв’ю BBC Лескюр наголосив, що рішення про повернення до ЄС має ухвалювати британське суспільство. За його словами, Велика Британія може повернутися до блоку будь-коли, якщо громадяни цього захочуть.

Варіанти зближення з ЄС

Лескюр заявив, що хотів би бачити Велику Британію знову в Євросоюзі, аби разом реагувати на нові глобальні загрози. Бернем у виступі на конференції Лейбористської партії пообіцяв, що уряд вивчатиме можливість тісніших зв’язків із блоком на саміті пізніше цього року. У подальших інтерв’ю він сказав, що Brexit завдав більше шкоди, ніж користі.

За словами Бернема, уряд розгляне кілька варіантів подальших відносин із ЄС: збереження нинішніх домовленостей, створення митного союзу, повернення до єдиного ринку або повне членство в блоці. Міністри мають оцінити, які з цих варіантів можливо реалізувати, а також їхні переваги й недоліки.

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Переговори з Німеччиною

Бернем вирушає до Німеччини на переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом. Уряд Мерца підтримував пропозицію Бернема вивчити тісніші зв’язки Великої Британії з ЄС. Очікується, що політики погодять угоду про посилення співпраці у сфері безпеки для захисту європейських країн від кібератак, а також обговорять відносини Лондона з Євросоюзом.

Лескюр також відповів на застереження Бернема, що правила ЄС на підтримку європейських виробників можуть зашкодити Великій Британії. Французький міністр зазначив, що повернення до ЄС дало б країні можливість брати участь в обговоренні таких питань.

Лідер Reform UK Найджел Фарадж заявив, що відновлення дискусії про Brexit стало для нього «найбільшим поштовхом у кар’єрі». Він відкинув результати опитувань, за якими до 59% громадян підтримують повторний вступ до ЄС, і стверджував, що це може коштувати 25 млрд фунтів на рік та передбачати приєднання до Шенгенської зони і зобов’язання щодо вступу до євро.

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