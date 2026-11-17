在波兰，内政与行政部未与海事技术中心就免费的危机管理系统试点项目展开合作。据RMF24报道，该提案于8月初提交给该部门，但试点项目最终未能实施。

试点项目的内容

作为波兰军备集团一部分的海事技术中心提出了一项用于支持危机管理和保护关键基础设施的计划。Digital Baltic平台旨在帮助发现异常情况，在国家机构和部门之间实时自动交换信息，并向媒体发送协调一致的信息。

据RMF24报道，该平台的开发考虑了波兰武装部队的需求。该平台曾在军事演习期间使用，包括致力于数字和技术互操作性的年度北约CWIX演习。该公司在信中指出，危机管理系统参与方之间相当大一部分的互动至今仍通过电子邮件、电话和文件交换进行。

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机构立场

该试点项目计划整合内政与行政部、政府安全中心、边防局和国家消防局总局，以及波美拉尼亚省、下西里西亚省和卢布林省危机管理中心的数据。

政府安全中心发言人皮奥特尔·布瓦什奇克向RMF24表示，海事技术中心的信函是寄给内政部的，而该中心仅收到该信函供了解。他表示，政府安全中心正在开发用于危机管理、公众预警和信息交换的其他工具，其中包括公众预警和警报系统。据该媒体报道，内政部未回应有关提案分析及未开展合作原因的问题。

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