W Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie rozpoczęło współpracy z Centrum Technologii Morskich w ramach bezpłatnego pilotażowego projektu systemu zarządzania kryzysowego. Jak podaje RMF24, propozycja trafiła do resortu na początku sierpnia, jednak pilotaż nie został zrealizowany.

Co zakładał pilotaż

Centrum Technologii Morskich, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaproponowało program wspierający zarządzanie kryzysowe i ochronę infrastruktury krytycznej. Platforma Digital Baltic miała pomagać wykrywać anomalie, automatycznie wymieniać informacje między organami państwowymi i służbami w czasie rzeczywistym oraz wysyłać uzgodnione komunikaty do mediów.

Według RMF24 platformę opracowano z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP. Korzystano z niej podczas ćwiczeń wojskowych, w tym corocznych ćwiczeń NATO CWIX poświęconych interoperacyjności cyfrowej i technologicznej. W piśmie spółki wskazano, że znaczna część współpracy uczestników systemu zarządzania kryzysowego nadal odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i wymiany dokumentów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko instytucji

Pilotaż zakładał integrację danych MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komend głównych Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego w województwach pomorskim, dolnośląskim i lubelskim.

Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział RMF24, że pismo Centrum Technologii Morskich było adresowane do MSWiA, a centrum otrzymało je jedynie do wiadomości. Jak zaznaczył, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozwija inne narzędzia do zarządzania kryzysowego, ostrzegania ludności i wymiany informacji, w tym System Ostrzegania i Alarmowania Ludności. MSWiA, według informacji portalu, nie odpowiedziało na pytania dotyczące analizy propozycji i przyczyn braku współpracy.

Czytaj nas na