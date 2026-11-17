В Польше Министерство внутренних дел и администрации не начало сотрудничество с Центром морских технологий в рамках бесплатного пилотного проекта системы кризисного управления. Как сообщает RMF24, предложение поступило в ведомство в начале августа, однако пилот так и не был реализован.

Что предусматривал пилот

Центр морских технологий, входящий в Польскую группу вооружений, предложил программу для поддержки кризисного управления и защиты критической инфраструктуры. Платформа Digital Baltic должна была помогать выявлять аномалии, автоматически обмениваться информацией между государственными органами и службами в режиме реального времени, а также направлять согласованные сообщения в СМИ.

По данным RMF24, платформу разрабатывали с учетом потребностей Вооруженных сил Польши. Ее использовали во время военных учений, в частности ежегодных учений НАТО CWIX, посвященных цифровой и технологической совместимости. В письме компании отмечалось, что значительная часть взаимодействия участников системы кризисного управления до сих пор происходит по электронной почте, телефону и путем обмена документами.

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Позиция учреждений

Пилот предусматривал интеграцию данных МВД и администрации, Правительственного центра безопасности, главных управлений Пограничной службы и Государственной пожарной службы, а также воеводских центров кризисного управления в Поморском, Нижнесилезском и Люблинском воеводствах.

Представитель Правительственного центра безопасности Пётр Блащик сообщил RMF24, что письмо Центра морских технологий было адресовано МВД, а центр получил его только для ознакомления. По его словам, Правительственный центр безопасности развивает другие инструменты для кризисного управления, оповещения населения и обмена информацией, в частности Систему оповещения и тревоги населения. МВД, по информации издания, не ответило на вопросы об анализе предложения и причинах отсутствия сотрудничества.

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