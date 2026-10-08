爱沙尼亚成功将一家向爱沙尼亚企业NPM Silmet供应稀土材料的俄罗斯公司，从拟议中的欧盟对俄第22轮制裁方案中排除。与该公司有关联的一名人士也被从制裁名单草案中移除，ERR News报道。

面向欧盟工业的供应

爱沙尼亚驻布鲁塞尔代表处新闻官凯尔斯廷·莱皮克证实，爱沙尼亚请求将该俄罗斯公司及与其有关联的一名人士从制裁名单中移除。她表示，该公司向NPM Silmet供应对欧洲具有战略意义的材料。

NPM Silmet对这些材料进行加工，用于在欧盟生产风力涡轮机及其他产品。电动汽车和风力涡轮机制造商，以及欧盟电子、汽车和航空行业的公司，都依赖该企业的运营。

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寻找替代供应商

据爱沙尼亚代表处称，NPM Silmet正在积极寻找其目前从俄罗斯进口材料的替代来源。爱沙尼亚计划于明年重新审议将这家俄罗斯公司及与其有关联的人士列入制裁名单的问题。

10月7日，欧盟各国大使同意对743名个人和826家与俄罗斯军工综合体有关联的公司实施制裁。该方案仍须由欧盟成员国外长最终批准。

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