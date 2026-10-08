Estonia doprowadziła do wykluczenia z proponowanego 22. pakietu sankcji UE wobec Rosji rosyjskiej firmy dostarczającej materiały ziem rzadkich estońskiemu przedsiębiorstwu NPM Silmet. Z projektu listy sankcyjnej usunięto także jedną osobę powiązaną z tą firmą, informuje ERR News.

Dostawy dla przemysłu UE

Rzeczniczka prasowa przedstawicielstwa Estonii w Brukseli Kerstin Lepik potwierdziła, że Estonia zwróciła się z prośbą o usunięcie z listy sankcyjnej rosyjskiej firmy i powiązanej z nią osoby. Jak powiedziała, firma dostarcza NPM Silmet materiały o strategicznym znaczeniu dla Europy.

NPM Silmet przetwarza te materiały na potrzeby produkcji turbin wiatrowych i innych produktów w UE. Od działalności przedsiębiorstwa zależą producenci pojazdów elektrycznych i turbin wiatrowych, a także firmy z branży elektronicznej, motoryzacyjnej i lotniczej Unii Europejskiej.

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Poszukiwanie alternatywnych dostawców

Według estońskiego przedstawicielstwa NPM Silmet aktywnie poszukuje alternatywnych źródeł materiałów, które obecnie importuje z Rosji. Estonia planuje w przyszłym roku ponownie rozpatrzyć kwestię wpisania tej rosyjskiej firmy i powiązanej z nią osoby na listę sankcyjną.

7 października ambasadorowie państw UE uzgodnili sankcje wobec 743 osób fizycznych i 826 firm powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym. Pakiet musi jeszcze zostać ostatecznie zatwierdzony przez ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE.

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