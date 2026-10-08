Эстония добилась исключения из предложенного 22-го пакета санкций ЕС против России российской компании, поставляющей редкоземельные материалы эстонскому предприятию NPM Silmet. Вместе с компанией из проекта санкционного списка исключили одно связанное с ней лицо, сообщает ERR News.

Поставки для промышленности ЕС

Пресс-офицер представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик подтвердила, что Эстония обратилась с просьбой исключить из санкционного списка российскую компанию и связанное с ней лицо. По ее словам, компания поставляет NPM Silmet материалы, имеющие стратегическое значение для Европы.

NPM Silmet перерабатывает эти материалы для производства ветряных турбин и другой продукции в ЕС. От работы предприятия зависят производители электромобилей и ветротурбин, а также компании электронной, автомобильной и авиационной отраслей Евросоюза.

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Поиск альтернативных поставщиков

По данным эстонского представительства, NPM Silmet активно ищет альтернативные источники материалов, которые сейчас импортирует из России. Эстония планирует в следующем году пересмотреть вопрос о внесении этой российской компании и связанного с ней лица в санкционный список.

7 октября послы стран ЕС согласовали санкции против 743 физических лиц и 826 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Пакет еще должны окончательно утвердить министры иностранных дел государств-членов ЕС.

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