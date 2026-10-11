工会负责人建议因高温调整考试时间——《卫报》

在英国，全国教育联盟总秘书长丹尼尔·凯贝德建议学校重新审视上课和放学时间、假期安排以及考试安排，以适应更强烈的热浪。《卫报》报道。

凯贝德表示，今年夏天教室内的气温超过40°C，数十万名学生被送回家。这位工会负责人呼吁政府启动大规模学校建筑现代化计划；在他看来，这些建筑是为另一种气候而建，并不适应极端高温。

改变学年安排

凯贝德表示，在气候变暖的情况下，英国需要就教育连续性展开严肃讨论。他列举的可能解决方案包括调整学年、延长暑假、提前开始和结束课程，以及将考试从一年中最炎热的时段移开。

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他表示，在夏季热浪期间，工会收到教师的大量来信，他们担心自身和学生的安全。凯贝德将教育工作者的焦虑程度与COVID-19疫情期间相比较。

学习时间损失

在6月的高温期间，英格兰和威尔士至少76万名学生因教育机构关闭而缺课。学生损失了超过1500万小时的学习时间。学校工作人员告诉该报，创纪录的气温使儿童难以集中注意力，教学过程实际上受到干扰。

高温影响不均

凯贝德还警告称，极端天气的影响由来自较贫困城市地区的儿童不成比例地承受。他表示，学生经常被送回不适合高温环境的公寓，而父母或监护人并不总是能够远程工作或请假。他警告说，如果不对学校进行升级改造，较富裕地区的学校将拥有更多机会保护学生免受高温影响。

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