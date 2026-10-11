Очільник профспілки пропонує перенести іспити через спеку — The Guardian

У Великій Британії генеральний секретар Національної освітньої спілки Даніель Кебеде запропонував школам переглянути час початку й завершення занять, порядок канікул і проведення іспитів, аби адаптуватися до сильніших хвиль спеки. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Кебеде, цього літа температура у класах перевищувала 40°C, а сотні тисяч учнів відправляли додому. Очільник профспілки закликав уряд запустити масштабну програму модернізації шкільних будівель, які, на його думку, зводили для іншого клімату й не пристосовані до екстремальної спеки.

Зміна навчального року

Кебеде заявив, що країні потрібна серйозна дискусія про безперервність освіти в умовах потепління клімату. Серед можливих рішень він назвав зміну навчального року, довші літні канікули, раніший початок і завершення уроків, а також перенесення іспитів із найспекотнішої частини року.

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За його словами, під час літніх хвиль спеки профспілка отримувала численні звернення від педагогів, які побоювалися за власну безпеку та безпеку учнів. Кебеде порівняв рівень тривоги серед працівників освіти з періодом пандемії COVID-19.

Втрати навчального часу

Під час червневої спеки щонайменше 760 тисяч школярів в Англії та Уельсі пропустили уроки через закриття навчальних закладів. Учні втратили понад 15 мільйонів годин навчання. Працівники шкіл розповідали виданню, що через рекордні температури дітям було важко зосереджуватися, а навчальний процес фактично зривався.

Нерівний вплив спеки

Кебеде також попередив, що наслідки екстремальної погоди непропорційно відчувають діти з менш забезпечених міських районів. За його словами, школярів нерідко відправляють додому до квартир, не придатних для спеки, тоді як батьки або опікуни не завжди можуть працювати дистанційно чи взяти відгул. Він застеріг, що без оновлення шкіл заклади в заможніших районах матимуть більше можливостей захистити учнів від спеки.

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