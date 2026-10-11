W Wielkiej Brytanii Daniel Kebede, sekretarz generalny National Education Union, zaproponował, aby szkoły zrewidowały godziny rozpoczynania i kończenia zajęć, układ ferii oraz przeprowadzanie egzaminów, aby dostosować się do silniejszych fal upałów. Informuje o tym The Guardian.

Według Kebede tego lata temperatura w klasach przekraczała 40°C, a setki tysięcy uczniów odesłano do domów. Lider związku wezwał rząd do uruchomienia programu modernizacji budynków szkolnych na dużą skalę, które, jego zdaniem, zostały zbudowane dla innego klimatu i nie są przystosowane do ekstremalnych upałów.

Zmiana roku szkolnego

Kebede oświadczył, że kraj potrzebuje poważnej dyskusji o ciągłości edukacji w warunkach ocieplającego się klimatu. Wśród możliwych rozwiązań wymienił zmianę roku szkolnego, dłuższe wakacje letnie, wcześniejsze rozpoczynanie i kończenie lekcji, a także przeniesienie egzaminów z najgorętszej części roku.

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Jak powiedział, podczas letnich fal upałów związek otrzymywał liczne zgłoszenia od nauczycieli, którzy obawiali się o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo uczniów. Kebede porównał poziom niepokoju wśród pracowników oświaty do okresu pandemii COVID-19.

Straty czasu nauki

Podczas czerwcowych upałów co najmniej 760 tys. uczniów w Anglii i Walii opuściło lekcje z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych. Uczniowie stracili ponad 15 mln godzin nauki. Pracownicy szkół powiedzieli gazecie, że z powodu rekordowych temperatur dzieciom trudno było się skoncentrować, a proces nauczania został faktycznie zakłócony.

Nierówny wpływ upałów

Kebede ostrzegł również, że skutki ekstremalnej pogody są nieproporcjonalnie odczuwane przez dzieci z mniej zamożnych obszarów miejskich. Jak stwierdził, uczniowie często są odsyłani do mieszkań nieprzystosowanych do upałów, podczas gdy rodzice lub opiekunowie nie zawsze mogą pracować zdalnie albo wziąć wolne. Ostrzegł, że bez modernizacji szkół placówki w zamożniejszych obszarach będą miały więcej możliwości ochrony uczniów przed upałem.

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