В Великобритании генеральный секретарь Национального союза образования Дэниел Кебеде предложил школам пересмотреть время начала и окончания занятий, порядок каникул и проведение экзаменов, чтобы адаптироваться к более сильным волнам жары. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Кебеде, этим летом температура в классах превышала 40°C, а сотни тысяч учеников отправляли домой. Глава профсоюза призвал правительство запустить масштабную программу модернизации школьных зданий, которые, по его мнению, были построены для другого климата и не приспособлены к экстремальной жаре.

Изменение учебного года

Кебеде заявил, что стране необходим серьезный разговор о непрерывности образования в условиях потепления климата. Среди возможных решений он назвал изменение учебного года, более длительные летние каникулы, более раннее начало и завершение уроков, а также перенос экзаменов с самой жаркой части года.

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По его словам, во время летних волн жары профсоюз получал многочисленные обращения от педагогов, опасавшихся за собственную безопасность и безопасность учеников. Кебеде сравнил уровень тревоги среди работников образования с периодом пандемии COVID-19.

Потери учебного времени

Во время июньской жары не менее 760 тысяч школьников в Англии и Уэльсе пропустили уроки из-за закрытия учебных заведений. Ученики потеряли более 15 миллионов часов обучения. Работники школ рассказали изданию, что из-за рекордных температур детям было трудно сосредоточиться, а учебный процесс фактически срывался.

Неравномерное влияние жары

Кебеде также предупредил, что последствия экстремальной погоды непропорционально ощущают дети из менее обеспеченных городских районов. По его словам, школьников нередко отправляют домой в квартиры, не приспособленные к жаре, тогда как родители или опекуны не всегда могут работать удаленно или взять выходной. Он предостерег, что без обновления школ учреждения в более обеспеченных районах будут иметь больше возможностей защитить учеников от жары.

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