英国食品价格通胀升至2.5%——《卫报》

在英国，截至10月4日的四周内，超市食品价格年通胀率为2.5%。与上个月相比，该指标上升了0.2个百分点，当时为2.3%。《卫报》援引Worldpanel by Numerator的数据报道称。

消费者更常选择促销商品

Worldpanel的数据显示，与去年同期相比，英国人在过去一个月购买促销商品的支出增加了超过2.5亿英镑。折扣有助于消费者控制食品支出，也让价格更高的商品和大包装产品更容易负担。

Worldpanel零售和消费者洞察主管弗雷泽·麦克凯维特指出，生活成本和燃油价格正加大对家庭预算的压力。他表示，超过一半的受访者对汽油价格感到非常或极其担忧，近三分之一的人已经感受到这些支出对个人财务的重大影响。

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巧克力在节日前降价

与此同时，在可比商品范围内，巧克力糖果价格比一年前低3%。过去四周内，约120万户家庭购买了南瓜，比去年同期多10%。另有超过25万户家庭购买了南瓜香料咖啡。

在截至10月4日的12周内，Lidl的市场份额增幅最大：其销售额增长7.1%后，市场份额达到8.6%，其中水果、蔬菜和葡萄酒尤其推动了增长。Ocado销售额增长12.4%，而在线销售总量增长5.5%。Marks & Spencer的食品销售额增长14.9%。

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