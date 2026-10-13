У Британії інфляція цін на продукти зросла до 2,5% — The Guardian

У Великій Британії річна інфляція цін на продукти в супермаркетах становила 2,5% за чотири тижні до 4 жовтня. Порівняно з попереднім місяцем показник зріс на 0,2 відсоткового пункту — тоді він дорівнював 2,3%. Про це з посиланням на дані Worldpanel by Numerator повідомляє The Guardian.

Покупці частіше обирають акції

За даними Worldpanel, витрати британців на товари за акційними пропозиціями за останній місяць збільшилися більш ніж на 250 млн фунтів стерлінгів порівняно з аналогічним періодом торік. Знижки допомагають покупцям контролювати витрати на продукти, а також роблять доступнішими дорожчі товари й великі упаковки.

Керівник відділу аналізу роздрібної торгівлі та споживачів Worldpanel Фрейзер Маккевітт зазначив, що вартість життя й ціни на пальне посилюють тиск на бюджети домогосподарств. За його словами, понад половина опитаних дуже або вкрай занепокоєні цінами на бензин, а майже кожен третій уже відчуває суттєвий вплив цих витрат на власні фінанси.

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Шоколад подешевшав перед святами

Водночас ціни на шоколадні кондитерські вироби в порівнюваному асортименті були на 3% нижчими, ніж рік тому. За останні чотири тижні близько 1,2 млн домогосподарств придбали гарбузи — на 10% більше, ніж за той самий період минулого року. Ще понад 250 тисяч домогосподарств купили каву з гарбузовими спеціями.

Найбільше частку ринку за 12 тижнів до 4 жовтня наростила мережа Lidl: вона досягла 8,6% після зростання продажів на 7,1%, зокрема завдяки фруктам, овочам і вину. Продажі Ocado зросли на 12,4%, тоді як загальний обсяг онлайн-продажів підвищився на 5,5%. Продажі продуктів у Marks & Spencer збільшилися на 14,9%.

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