В Великобритании годовая инфляция цен на продукты в супермаркетах составила 2,5% за четыре недели до 4 октября. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,2 процентного пункта, когда он составлял 2,3%. Об этом со ссылкой на данные Worldpanel by Numerator сообщает The Guardian.

Покупатели чаще выбирают акции

По данным Worldpanel, расходы британцев на товары по акционным предложениям за последний месяц увеличились более чем на 250 млн фунтов стерлингов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скидки помогают покупателям контролировать расходы на продукты, а также делают более доступными дорогие товары и большие упаковки.

Руководитель отдела анализа розничной торговли и потребителей Worldpanel Фрейзер Маккевитт отметил, что стоимость жизни и цены на топливо усиливают давление на бюджеты домохозяйств. По его словам, более половины опрошенных очень или крайне обеспокоены ценами на бензин, а почти каждый третий уже ощущает существенное влияние этих расходов на личные финансы.

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Шоколад подешевел перед праздниками

В то же время цены на шоколадные кондитерские изделия в сопоставимом ассортименте были на 3% ниже, чем годом ранее. За последние четыре недели около 1,2 млн домохозяйств купили тыквы — на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще более 250 тыс. домохозяйств купили кофе с тыквенными специями.

Наибольший рост рыночной доли за 12 недель до 4 октября показала сеть Lidl: она достигла 8,6% после роста продаж на 7,1%, в частности благодаря фруктам, овощам и вину. Продажи Ocado выросли на 12,4%, тогда как общий объем онлайн-продаж повысился на 5,5%. Продажи продуктов в Marks & Spencer увеличились на 14,9%.

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