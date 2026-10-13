W Wielkiej Brytanii roczna inflacja cen żywności w supermarketach wyniosła 2,5% w ciągu czterech tygodni do 4 października. W porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik wzrósł o 0,2 punktu procentowego, gdy wynosił 2,3%. The Guardian informuje o tym, powołując się na dane Worldpanel by Numerator.

Klienci częściej wybierają promocje

Według Worldpanel wydatki Brytyjczyków na produkty objęte ofertami promocyjnymi wzrosły w ostatnim miesiącu o ponad 250 mln funtów szterlingów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Rabaty pomagają klientom kontrolować wydatki na żywność, a także sprawiają, że droższe produkty i duże opakowania są bardziej dostępne.

Fraser McKevitt, dyrektor działu analiz handlu detalicznego i konsumentów w Worldpanel, zauważył, że koszty życia i ceny paliw zwiększają presję na budżety gospodarstw domowych. Jak powiedział, ponad połowa respondentów jest bardzo lub skrajnie zaniepokojona cenami benzyny, a niemal co trzeci już odczuwa istotny wpływ tych wydatków na własne finanse.

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Czekolada potaniała przed świętami

Jednocześnie ceny wyrobów czekoladowych w porównywalnym asortymencie były o 3% niższe niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich czterech tygodni około 1,2 mln gospodarstw domowych kupiło dynie, o 10% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Kolejne ponad 250 tys. gospodarstw domowych kupiło kawę z przyprawami dyniowymi.

Największy wzrost udziału w rynku w ciągu 12 tygodni do 4 października odnotowała sieć Lidl, która osiągnęła 8,6% po wzroście sprzedaży o 7,1%, między innymi dzięki owocom, warzywom i winu. Sprzedaż Ocado wzrosła o 12,4%, podczas gdy łączny wolumen sprzedaży internetowej zwiększył się o 5,5%. Sprzedaż żywności w Marks & Spencer wzrosła o 14,9%.

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