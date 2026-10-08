南非研究人员描述了来自德里莫伦主采石场的18件古人类化石遗骸，其中包括一块约有200万年历史的成年直立人头骨碎片。这一发现强化了相关证据：该物种在南部非洲出现的时间比其他已知成年个体遗骸所显示的推测早约20万年，ScienceDaily报道。

成年直立人个体

这些遗骸来自德里莫伦主采石场，所在地位于被称为“人类摇篮”的地区。该采石场于1992年被发现，并一直发掘至2019年，但在那里发现的许多化石此前尚未得到正式描述。

标本DNH 127是德里莫伦首件已知的成年直立人化石。此前，该地点发现了标本DNH 134，属于一名两岁至四岁的儿童。研究作者估计，DNH 127比格鲁吉亚德马尼西约180万年前的成年直立人遗骸早约20万年。

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Paranthropus robustus的变化

所描述的化石中还包括粗壮傍人Paranthropus robustus的遗骸，该物种与直立人生活在同一景观中。研究人员指出，在距今200万年至180万年之间，P. robustus的牙齿变大，并发展出更强大的咀嚼肌。这些变化与对环境和气候变化的适应有关。

科学家将德里莫伦的P. robustus化石与斯瓦特克兰斯洞穴中约180万年前的遗骸进行了比较。根据他们的结论，德里莫伦的标本存在细微但显著的差异。研究负责人杰西·马丁指出，德里莫伦种群此前已被认为具有足够的差异，可划分出亚种P. robustus ukusa，而新材料为这一分类提供了额外支持。

该研究发表于《Annals of Human Biology》期刊。拉筹伯大学、约翰内斯堡大学、威特沃特斯兰德大学和华盛顿大学的科学家参与了这项工作。

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