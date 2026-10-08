Исследователи в ЮАР описали 18 ископаемых останков гоминин из главного карьера Дримолена, среди которых есть фрагмент черепа взрослого Homo erectus возрастом около 2 миллионов лет. Находка усиливает доказательства того, что этот вид существовал в южной Африке примерно на 200 тысяч лет раньше, чем предполагалось по другим известным останкам взрослых особей, сообщает ScienceDaily.

Взрослый представитель Homo erectus

Останки происходят из главного карьера Дримолена в регионе, известном как Колыбель человечества. Карьер открыли в 1992 году и раскапывали до 2019 года, однако многие найденные там окаменелости ранее не были формально описаны.

Образец DNH 127 является первой известной окаменелостью взрослого Homo erectus из Дримолена. Ранее на этом месте нашли образец DNH 134, принадлежавший ребенку в возрасте от двух до четырех лет. По оценке авторов исследования, DNH 127 примерно на 200 тысяч лет старше взрослых останков Homo erectus из Дманиси в Грузии, датируемых примерно 1,8 миллиона лет назад.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения у Paranthropus robustus

Среди описанных окаменелостей также есть останки Paranthropus robustus, который жил в одном ландшафте с Homo erectus. Исследователи указывают, что в промежутке между 2 миллионами и 1,8 миллиона лет назад у P. robustus увеличивались зубы и развивались более мощные жевательные мышцы. Эти изменения связывают с адаптацией к изменениям окружающей среды и климата.

Ученые сравнили окаменелости P. robustus из Дримолена с останками возрастом около 1,8 миллиона лет из пещеры Сварткранс. По их выводам, образцы из Дримолена несколько, но существенно отличаются. Руководитель исследования Джесси Мартин отметил, что популяцию из Дримолена ранее уже считали достаточно отличающейся для выделения подвида P. robustus ukusa, а новые материалы предоставляют дополнительную поддержку такой классификации.

Исследование опубликовали в журнале Annals of Human Biology. В работе участвовали ученые из Университета Ла-Троб, Университета Йоханнесбурга, Университета Витватерсранда и Университета Вашингтона.

Читай нас в