Naukowcy z RPA opisali 18 kopalnych szczątków homininów z głównego kamieniołomu w Drimolen, wśród których znajduje się fragment czaszki dorosłego Homo erectus sprzed około 2 milionów lat. Odkrycie wzmacnia dowody na to, że gatunek ten występował w południowej Afryce około 200 tysięcy lat wcześniej, niż sugerowały inne znane szczątki dorosłych osobników, podaje ScienceDaily.

Dorosły przedstawiciel Homo erectus

Szczątki pochodzą z głównego kamieniołomu w Drimolen, w regionie znanym jako Kolebka Ludzkości. Kamieniołom odkryto w 1992 roku i prowadzono w nim wykopaliska do 2019 roku, jednak wiele znalezionych tam skamieniałości wcześniej nie zostało formalnie opisanych.

Okaz DNH 127 jest pierwszą znaną skamieniałością dorosłego Homo erectus z Drimolen. Wcześniej w tym miejscu znaleziono okaz DNH 134, który należał do dziecka w wieku od dwóch do czterech lat. Według oceny autorów badania DNH 127 jest o około 200 tysięcy lat starszy niż dorosłe szczątki Homo erectus z Dmanisi w Gruzji, datowane na około 1,8 miliona lat temu.

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Zmiany u Paranthropus robustus

Wśród opisanych skamieniałości znajdują się również szczątki Paranthropus robustus, który żył w tym samym krajobrazie co Homo erectus. Badacze wskazują, że w okresie między 2 milionami a 1,8 miliona lat temu u P. robustus powiększały się zęby i rozwijały silniejsze mięśnie żucia. Zmiany te wiążą z przystosowaniem do zmian środowiska i klimatu.

Naukowcy porównali skamieniałości P. robustus z Drimolen ze szczątkami sprzed około 1,8 miliona lat z jaskini Swartkrans. Według ich wniosków okazy z Drimolen różnią się nieznacznie, ale istotnie. Kierownik badania Jesse Martin zaznaczył, że populację z Drimolen wcześniej uznano za wystarczająco odmienną, aby wyodrębnić podgatunek P. robustus ukusa, a nowe materiały stanowią dodatkowe wsparcie dla takiej klasyfikacji.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Annals of Human Biology. W pracach uczestniczyli naukowcy z La Trobe University, University of Johannesburg, University of the Witwatersrand oraz University of Washington.

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