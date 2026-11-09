美国特使贾里德·库什纳关于在缔结和平协议时必须考虑“更广泛的欧洲安全架构”的声明，让人联想到弗拉基米尔·普京于2021年12月提出的要求。

《每日电讯报》评论员大卫·布莱尔在文章中指出，当时这位俄罗斯独裁者要求禁止北约在1997年5月27日之后加入该联盟的16个国家部署军队。

“因此，北约只有在俄罗斯事先同意阻止其自身入侵的前提下，才能派遣部队击退俄罗斯对拉脱维亚的入侵。 如果侵略者出乎所有人的意料，拒绝给予此类同意，北约就不得不将拉脱维亚置于俄罗斯的肆意妄为之下，”该文章写道。

布莱尔指出，乔·拜登和欧洲在2021年拒绝了这些要求，此后普京便对乌克兰发动了全面入侵。 与此同时，作者强调，唐纳德·特朗普无法单方面满足克里姆林宫的要求，因为《美国国防拨款法案》规定必须在欧洲驻留至少7.6万名美军， 而欧洲盟友也将继续在波罗的海国家驻军。此外，库什纳保证，相关协议不会赋予任何国家对其他国家决策行使否决权的权利。

“因此，我们知道普京想要什么，毕竟他的要求早在近五年前就已公开。我们知道，特朗普本人无法满足他的要求。 我们也知道，两国领导人达成大规模协议的威胁再次浮现。但现实是，任何绕过欧洲、由俄罗斯与美国达成的双边协议都无法奏效， 无论克里姆林宫和白宫这两位相互尊重的巨头多么希望如此，”布莱尔指出。

来源——《每日电讯报》。

美国总统唐纳德·特朗普的特别代表兼女婿贾里德·库什纳将乌克兰实现停火与俄罗斯和欧洲国家之间关于欧洲大陆战后安全的更广泛谈判联系在一起。 据他设想，北约-俄罗斯理事会模式可作为此类对话的基础。与此同时，欧洲官员强调，首先必须就乌克兰停火达成协议。

美国总统唐纳德·特朗普在接受《60分钟》节目采访时表示，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与弗拉基米尔·普京之间的敌对关系是结束俄乌战争的主要障碍之一。

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