Заявление специального посланника США Джареда Кушнера о необходимости учета «более широкой европейской архитектуры безопасности» при заключении мирного соглашения напомнило о требованиях Владимира Путина, выдвинутых в декабре 2021 года.

Об этом пишет обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр, отмечая, что тогда российский диктатор требовал запретить НАТО размещать войска в 16 странах, присоединившихся к Альянсу после 27 мая 1997 года.

«Таким образом, НАТО могло бы направить войска, чтобы отразить российское вторжение в Латвию, например, только при условии, что Россия сначала согласилась бы на отражение собственного вторжения. Если бы захватчик, вопреки всем ожиданиям, не дал такого согласия, НАТО пришлось бы оставить Латвию на произвол России», — говорится в публикации.

Блэр отмечает, что Джо Байден и Европа отвергли эти требования в 2021 году, после чего Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. В то же время автор подчеркивает, что Дональд Трамп не сможет в одиночку предоставить Кремлю желаемое, поскольку Закон об ассигнованиях на национальную оборону США обязывает содержать в Европе не менее 76 тысяч американских военных, а европейские союзники будут оставлять свои контингенты в странах Балтии. Кроме того, Кушнер заверил, что соглашения не будут предусматривать права какой-либо страны налагать вето на решения других государств.

«Итак, мы знаем, чего хочет Путин, ведь его требования были обнародованы почти пять лет назад. Мы знаем, что сам Трамп не может предоставить ему желаемое. Мы также знаем, что вновь возникла угроза заключения масштабного соглашения между двумя лидерами. Но реальность такова, что ни одно двустороннее соглашение, заключенное между Россией и Америкой в обход Европы, не сможет сработать, как бы этого ни хотели два уважающих друг друга титана — в Кремле и Белом доме», — отмечает Блэр.

Источник — The Telegraph.

Спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер связывает достижение перемирия в Украине с более широкими переговорами между Россией и европейскими странами о послевоенной безопасности на континенте. По его замыслу, основой для такого диалога могла бы стать модель Совета НАТО-Россия. В то же время европейские чиновники подчеркивают, что сначала необходимо договориться о прекращении огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп в интервью программе «60 Minutes» заявил, что вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным является одним из основных препятствий для завершения российско-украинской войны.

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