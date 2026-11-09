Заява Кушнера про європейську безпеку нагадує про довоєнні вимоги путіна – The Telegraph

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Заява спецпосланця США Джареда Кушнера про необхідність врахування «ширшої європейської архітектури безпеки» під час укладення мирної угоди нагадала про вимоги Володимира Путіна, висунуті у грудні 2021 року.

Про це пише оглядач The Telegraph Девід Блер, вказуючи, що тоді російський диктатор вимагав заборонити НАТО розміщувати війська у 16 країнах, які приєдналися до Альянсу після 27 травня 1997 року.

«Отже, НАТО могло б надіслати війська, щоб відбити російське вторгнення до Латвії, наприклад, лише за умови, що Росія спочатку погодилася б на відбиття власного вторгнення. Якби загарбник, попри всі очікування, не дав такої згоди, НАТО довелося б залишити Латвію напризволяще перед Росією», – йдеться у публікації.

Блер зазначає, що Джо Байден і Європа відкинули ці вимоги у 2021 році, після чого Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас автор підкреслює, що Дональд Трамп не зможе одноосібно надати Кремлю бажане, оскільки Закон про асигнування на національну оборону США зобов'язує утримувати в Європі щонайменше 76 тисяч американських військових, а європейські союзники залишатимуть свої контингенти в країнах Балтії. Крім того, Кушнер запевнив, що домовленості не передбачатимуть права жодної країни накладати вето на рішення інших держав.

«Отже, ми знаємо, чого хоче Путін, адже його вимоги були оприлюднені майже п'ять років тому. Ми знаємо, що сам Трамп не може надати йому бажане. Ми також знаємо, що знову виникла загроза укладення масштабної угоди між двома лідерами. Але реальність така, що жодна двостороння угода, укладена між Росією та Америкою в обхід Європи, не зможе спрацювати, хай як би цього не хотіли два титани, що поважають один одного, – у Кремлі та Білому домі», – зазначає Блер.

Джерело — The Telegraph.

Спецпредставник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер пов’язує досягнення перемир’я в Україні з ширшими переговорами між Росією та європейськими країнами щодо післявоєнної безпеки на континенті. За його задумом, основою для такого діалогу могла б стати модель Ради НАТО-Росія. Водночас європейські посадовці наголошують, що спочатку необхідно домовитися про припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю програмі «60 Minutes» заявив, що ворожнеча між президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним є однією з основних перешкод для завершення російсько-української війни.

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