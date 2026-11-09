Oświadczenie specjalnego wysłannika USA Jareda Kushnera o konieczności uwzględnienia „szerszej europejskiej architektury bezpieczeństwa” podczas zawierania porozumienia pokojowego przypomniało o żądaniach Władimira Putina, wysuniętych w grudniu 2021 roku.

O tym pisze komentator „The Telegraph” David Blair, wskazując, że ówczesny rosyjski dyktator domagał się zakazania NATO rozmieszczania wojsk w 16 krajach, które przystąpiły do Sojuszu po 27 maja 1997 roku.

„W związku z tym NATO mogłoby wysłać wojska, aby odeprzeć rosyjską inwazję na Łotwę, na przykład, tylko pod warunkiem, że Rosja najpierw zgodziłaby się na odparcie własnej inwazji. Gdyby najeźdźca, wbrew wszelkim oczekiwaniom, nie wyraził takiej zgody, NATO musiałoby pozostawić Łotwę na pastwę Rosji” – czytamy w publikacji.

Blair zauważa, że Joe Biden i Europa odrzucili te żądania w 2021 roku, po czym Putin rozpoczął pełną inwazję na Ukrainę. Jednocześnie autor podkreśla, że Donald Trump nie będzie w stanie samodzielnie spełnić życzeń Kremla, ponieważ ustawa o środkach na obronę narodową USA zobowiązuje do utrzymywania w Europie co najmniej 76 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a europejscy sojusznicy będą utrzymywać swoje kontyngenty w krajach bałtyckich. Ponadto Kushner zapewnił, że porozumienia nie będą przewidywały prawa żadnego kraju do zawetowania decyzji innych państw.

„Wiemy więc, czego chce Putin, ponieważ jego żądania zostały upublicznione prawie pięć lat temu. Wiemy, że sam Trump nie może spełnić jego życzeń. Wiemy również, że ponownie pojawiło się zagrożenie zawarcia szeroko zakrojonego porozumienia między dwoma przywódcami. Jednak rzeczywistość jest taka, że żadne dwustronne porozumienie zawarte między Rosją a Ameryką z pominięciem Europy nie będzie mogło funkcjonować, jakkolwiek by tego nie pragnęli dwaj szanujący się nawzajem tytani – w Kremlu i Białym Domu” – zauważa Blair.

Źródło — The Telegraph.

Specjalny przedstawiciel i zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, wiąże osiągnięcie rozejmu na Ukrainie z szerszymi negocjacjami między Rosją a krajami europejskimi w sprawie powojennego bezpieczeństwa na kontynencie. Zgodnie z jego koncepcją podstawą takiego dialogu mogłaby stać się model Rady NATO–Rosja. Jednocześnie europejscy urzędnicy podkreślają, że najpierw konieczne jest uzgodnienie zawieszenia broni na Ukrainie.

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla programu „60 Minutes” stwierdził, że konflikt między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem stanowi jedną z głównych przeszkód w zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Czytaj nas na