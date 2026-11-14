Ukraina przekazuje Interpolowi dane dotyczące zabytków uprowadzonych przez Rosję

Ukraina przekazuje Interpolowi informacje o dobrach kultury nielegalnie wywiezionych przez Rosję, aby ułatwić ich międzynarodowe poszukiwania i zwrot. Informację tę przekazała 14 listopada wicepremier ds. polityki humanitarnej – minister kultury Ukrainy Tetiana Bereżna.

Berezhna poinformowała, że Rosja wywozi zbiory muzealne z tymczasowo zajętych terytoriów Ukrainy, prowadzi nielegalne wykopaliska archeologiczne i próbuje przedstawiać ukraińskie dziedzictwo jako własne.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Nielegalnym Obrotem Dóbr Kultury, obchodzonego co roku 14 listopada, Bereżna przypomniała o skali rosyjskich zbrodni.

Jak powiedziała, Ministerstwo Kultury Ukrainy pracuje nad tym, aby każdy skradziony przez Rosję dóbr kultury powrócił na Ukrainę.

„W tym celu rozwijamy system cyfrowej ewidencji zbiorów muzealnych, dokumentujemy przestępstwa, przekazujemy informacje do INTERPOLU w celu międzynarodowego poszukiwania oraz współpracujemy z partnerami, którzy pomagają Ukrainie chronić jej dziedzictwo” – poinformowała Bereżna.

Zaznaczyła, że każda skradziona wartość kulturowa musi powrócić na Ukrainę. Rosja natomiast bez wątpienia poniesie odpowiedzialność za zbrodnie przeciwko naszej kulturze.

Berezhna wyraziła również wdzięczność premierowi Ukrainy Serhiowi Koreckiemu za zainteresowanie tą sprawą i wsparcie.

Przypomnijmy, że Rosja wywiozła ponad 35 tysięcy eksponatów muzealnych.

Francja dołącza do Sojuszu na rzecz Odporności Kulturowej.

Berezhna sprzeciwia się „białej liście” rosyjskich artystów.

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