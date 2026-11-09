Firma Anthropic zaprezentowała nowe modele sztucznej inteligencji Claude Fable 5.2 i Claude Mythos 5.2. Są to pierwsze tak zwane modele frontier, które firma wypuściła po tym, jak jej dyrektor generalny Dario Amodei we wrześniu wezwał do spowolnienia tempa rozwoju AI, informuje CNBC.

Szybkość i koszt

Anthropic oświadczył, że Fable 5.2 i Mythos 5.2 są najbardziej zaawansowanymi ofertami firmy. Według firmy modele generują odpowiedzi o 30% szybciej niż ich poprzednicy i kosztują o 20% mniej niż modele generacji 5.1.

Koszt korzystania z nowych modeli wyniesie 8 dolarów za milion tokenów wejściowych i 40 dolarów za milion tokenów wyjściowych. Fable 5.2 stał się publicznie dostępny w poniedziałek. Mythos 5.2 będzie udostępniany zweryfikowanym organizacjom za pośrednictwem programów Life Sciences i Cyber Verification.

Testy i przygotowania do IPO

Anthropic poinformował, że przed premierą modele przeszły dokładne testy bezpieczeństwa i zgodności z zasadami alignmentu. Firma opracowała także nowe metody oceny i narzędzia monitorowania po premierze.

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Szefowa zarządzania produktami w dziale badawczym Anthropic, Dianne Penn, powiedziała CNBC, że firma wzywała do określenia tempa rozwoju AI, a nie do całkowitej pauzy. Według niej Fable 5.2 jest skierowany przede wszystkim do doświadczonych użytkowników i złożonych, otwartych zadań technicznych w inżynierii, matematyce i robotyce.

Mythos po raz pierwszy zaprezentowano w kwietniu, a dostęp do niego ograniczono do wybranych organizacji ze względu na zaawansowane możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dwa miesiące później firma wypuściła Fable jako publiczną wersję Mythos z dodatkowymi mechanizmami ochronnymi.

Premiera odbywa się w czasie przygotowań Anthropic do IPO, które według CNBC może nastąpić już w przyszłym tygodniu. Firma dąży do wyceny od 1 bln do 1,5 bln dolarów. W zmienionym prospekcie Anthropic wskazał, że w ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września jego przychody wyniosły 33,24 mld dolarów — około 1200% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

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