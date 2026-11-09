Компания Anthropic представила новые модели искусственного интеллекта Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2. Это первые так называемые фронтирные модели, которые компания выпустила после того, как ее генеральный директор Дарио Амодеи в сентябре призвал замедлить темпы развития ИИ, сообщает CNBC.

Скорость и стоимость

В Anthropic заявили, что Fable 5.2 и Mythos 5.2 являются наиболее современными предложениями компании. По ее данным, модели генерируют ответы на 30% быстрее предшественников и стоят на 20% меньше, чем модели поколения 5.1.

Стоимость использования новинок составит 8 долларов за миллион входных токенов и 40 долларов за миллион выходных токенов. Fable 5.2 стала общедоступной в понедельник. Mythos 5.2 будут предоставлять проверенным организациям через программы Life Sciences и Cyber Verification.

Проверки и подготовка к IPO

Anthropic сообщила, что перед выпуском модели прошли тщательное тестирование безопасности и соответствия принципам согласованности. Компания также разработала новые методы оценки и инструменты мониторинга после запуска.

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Руководительница продуктового менеджмента исследовательского направления Anthropic Дианн Пенн сказала CNBC, что компания призывала к определению темпа развития ИИ, а не к полной паузе. По ее словам, Fable 5.2 ориентирована прежде всего на опытных пользователей и сложные открытые технические задачи в инженерии, математике и робототехнике.

Mythos впервые представили в апреле и ограничили доступ к ней для отдельных организаций из-за развитых возможностей в сфере кибербезопасности. Через два месяца компания выпустила Fable как публичную версию Mythos с дополнительными защитными механизмами.

Запуск происходит на фоне подготовки Anthropic к IPO, которое, по данным CNBC, может состояться уже на следующей неделе. Компания стремится к оценке от 1 трлн до 1,5 трлн долларов. В измененном проспекте Anthropic указала, что за девять месяцев до 30 сентября ее выручка составила 33,24 млрд долларов — примерно на 1200% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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