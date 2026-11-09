Anthropic推出Claude Fable 5.2和Claude Mythos 5.2——CNBC

Anthropic推出了新的人工智能模型Claude Fable 5.2和Claude Mythos 5.2。这是该公司自其首席执行官达里奥·阿莫代伊9月呼吁放缓人工智能发展速度以来发布的首批所谓前沿模型，CNBC报道。

速度与成本

Anthropic表示，Fable 5.2和Mythos 5.2是该公司最先进的产品。该公司称，这些模型生成回答的速度比前代产品快30%，成本则比5.1代模型低20%。

使用这些新模型的费用将为每百万输入令牌8美元、每百万输出令牌40美元。Fable 5.2于周一向公众开放。Mythos 5.2将通过Life Sciences和Cyber Verification项目向经验证的组织提供。

测试与IPO准备

Anthropic表示，这些模型在发布前经过了严格的安全性和对齐原则测试。该公司还开发了新的评估方法和发布后的监测工具。

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Anthropic研究部门产品管理负责人黛安·佩恩对CNBC表示，公司呼吁确定人工智能发展的速度，而不是完全暂停。她表示，Fable 5.2主要面向经验丰富的用户，以及工程、数学和机器人技术领域复杂的开放式技术任务。

Mythos于4月首次发布，由于其先进的网络安全能力，访问权限仅限于部分组织。两个月后，该公司推出了Fable，作为带有额外保护机制的Mythos公开版本。

此次发布正值Anthropic准备IPO之际。CNBC称，该IPO最早可能于下周进行。该公司寻求1万亿至1.5万亿美元的估值。Anthropic在一份修订后的招股说明书中表示，截至9月30日的九个月内，其营收为332.4亿美元，比一年前同期约增长1200%。

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