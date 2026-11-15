Liban prowadzi w Dosze w Katarze rozmowy w sprawie zawarcia 20-letniej umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego. Premier Libanu Nawaf Salam po spotkaniu z premierem Kataru szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem oświadczył, że poczyniono znaczne postępy w przygotowaniu porozumienia międzyrządowego. Informuje o tym The National.

Dostawy LNG i energia odnawialna

Wraz z Salamem w Dosze przebywał minister energii Libanu Joe Saddi. Według biura libańskiego premiera strony prowadzą negocjacje w sprawie dostaw katarskiego skroplonego gazu ziemnego przez 20 lat, a także projektów w dziedzinie energii odnawialnej.

Salam poinformował, że libańscy urzędnicy sektora energetycznego przybyli do Dohy, aby omówić techniczne aspekty przyszłej umowy. Podziękował również Katarowi za wsparcie Libanu w trudnych okolicznościach.

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Opcje dla sektora energetycznego Libanu

Katar zaproponował sfinansowanie projektu elektroenergetycznego w Libanie. Wśród omawianych propozycji są projekty zwiększenia produkcji energii elektrycznej w kraju, import energii przez Syrię oraz budowa terminala do odbioru gazu drogą morską.

Sektor energetyczny Libanu produkuje energię elektryczną jedynie przez kilka godzin na dobę, dlatego wielu mieszkańców kraju korzysta z drogich prywatnych generatorów. Państwowa spółka elektroenergetyczna Electricite du Liban zaczęła w tym miesiącu odłączać od prądu instytucje państwowe, które nie opłaciły rachunków. Wśród instytucji zagrożonych odłączeniem było międzynarodowe lotnisko w Bejrucie, jednak uzgodniło ono z firmą harmonogram płatności.

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