W Niemczech 18 lutego 2027 roku kina ponownie pokażą oryginalną wersję pierwszego filmu sagi Gwiezdne wojny, który w 1977 roku trafił na ekrany pod tytułem „Krieg der Sterne”. Jak informuje Der Spiegel, światowa reedycja kinowa rozpocznie się 19 lutego. W Niemczech, według branżowego portalu Filmstarts, film zostanie pokazany dzień wcześniej.

Disney ogłosił powrót obrazu z okazji jego 50. rocznicy. Później pierwszy film otrzymał tytuł Gwiezdne wojny: Część IV — Nowa nadzieja.

Pierwotna wersja filmu

Disney planuje wyświetlać właśnie pierwotną wersję filmu, którą twórca sagi George Lucas po premierze wielokrotnie znacząco zmieniał. W szczególności w późniejszych wersjach przerobiono scenę z udziałem Hana Solo i łowcy nagród: Solo przedstawiono jako postać, która jedynie się broni. W pierwotnej wersji to on strzela pierwszy.

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Seanse w formacie IMAX 70 mm

W wybranych kinach film zostanie również pokazany w formacie IMAX 70 mm. Der Spiegel zaznacza, że jest to największy i najwyższej jakości analogowy format kinematograficzny.

Osobno dom aukcyjny Heritage Auctions poinformował o sprzedaży miecza świetlnego Dartha Vadera za niemal 5 mln dolarów, czyli około 4,4 mln euro. Według domu aukcyjnego jest to najwyższa cena zapłacona za rekwizyt z Gwiezdnych wojen. Miecz wykorzystano w filmach Imperium kontratakuje z 1980 roku oraz Powrót Jedi z 1983 roku.

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