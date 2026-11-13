В Германии 18 февраля 2027 года в кинотеатрах вновь покажут оригинальную версию первого фильма саги «Звёздные войны», вышедшего в 1977 году под названием «Krieg der Sterne». Как сообщает Der Spiegel, мировой повторный прокат стартует 19 февраля. В Германии, по данным отраслевого портала Filmstarts, ленту покажут на день раньше.

Disney объявила о возвращении картины к её 50-летию. Позже первый фильм получил название «Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда».

Первоначальная версия фильма

Disney планирует демонстрировать именно первоначальную версию ленты, которую создатель саги Джордж Лукас после выхода неоднократно существенно изменял. В частности, в более поздних версиях переработали сцену с участием Хана Соло и охотника за головами: Соло представили как персонажа, который лишь защищается. В первоначальном варианте он стреляет первым.

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Сеансы в IMAX 70 мм

В отдельных кинотеатрах фильм также покажут в формате IMAX 70 мм. Der Spiegel отмечает, что это крупнейший и наиболее качественный аналоговый кинематографический формат.

Отдельно аукционный дом Heritage Auctions сообщил о продаже светового меча Дарта Вейдера почти за 5 млн долларов, или примерно за 4,4 млн евро. По данным аукционного дома, это самая высокая цена, уплаченная за реквизит из «Звёздных войн». Меч использовали в фильмах «Империя наносит ответный удар» 1980 года и «Возвращение джедая» 1983 года.

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