《星球大战》原始版本将于2027年重返影院——《明镜周刊》

2027年2月18日，德国电影院将再次放映《星球大战》系列第一部电影的原始版本。该片于1977年以《Krieg der Sterne》为名上映。正如《明镜周刊》报道，全球重映将于2月19日启动。根据行业门户网站Filmstarts的数据，该片将在德国提前一天上映。

迪士尼宣布，为纪念影片上映50周年，将让这部作品重返影院。第一部电影后来被命名为《星球大战：第四部——新希望》。

影片的原始版本

迪士尼计划放映的正是影片的原始版本。该系列创作者乔治·卢卡斯在影片上映后曾多次对其作出重大修改。尤其是在后来的版本中，涉及汉·索洛和赏金猎人的场景被重新处理：索洛被塑造成仅为自卫的角色。在原始版本中，是他先开枪。

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IMAX 70毫米放映

部分影院还将以IMAX 70毫米格式放映该片。《明镜周刊》指出，这是最大且画质最高的模拟电影格式。

此外，拍卖行Heritage Auctions宣布，以近500万美元、约合440万欧元的价格售出达斯·维达的光剑。拍卖行称，这是为《星球大战》道具支付的最高价格。这把剑曾用于1980年的《帝国反击战》和1983年的《绝地归来》。

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