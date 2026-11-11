Siły Tymczasowe ONZ w Libanie (UNIFIL) zatrzymały izraelskiego cywila, który nielegalnie przekroczył granicę z Libanem w rejonie Rosz ha-Nikra. Mężczyzna wspiął się przez bramę posterunku UNIFIL w Ras an-Nakurze i znalazł się na jego terenie.

Jak podaje „Jerusalem Post”, wkrótce potem cywil został odnaleziony przez siły ONZ w pobliżu granicy. Został przekazany Siłom Obronnym Izraela, odesłany na terytorium Izraela, a następnie przekazany policji w celu podjęcia dalszych działań i przesłuchania.

Oświadczenia UNIFIL i izraelskiej armii

Siły Obronne Izraela poinformowały, że skierowały jednostki do przejścia granicznego Rosz ha-Nikra po otrzymaniu zgłoszenia o przekroczeniu granicy przez obywatela Izraela. Po wstępnej kontroli wojskowi wskazali, że osoba mogła znajdować się w niestabilnym stanie psychicznym, jednak okoliczności incydentu są nadal badane.

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Izraelska armia podkreśliła również, że przekraczanie granicy jest zakazane, niebezpieczne i stanowi naruszenie prawa. Rzeczniczka UNIFIL oświadczyła, że cywil nielegalnie przekroczył Niebieską Linię z terytorium Izraela. Według niej został on odesłany na południe od Niebieskiej Linii, a misja ONZ odrębnie bada okoliczności zdarzenia.

Ostrzał patrolu

Tego samego wieczoru, w odrębnym incydencie, ostrzelano patrol UNIFIL w pobliżu wsi Wadi Dżilu, na południowy wschód od Tyru w południowym Libanie. Według misji w kierunku patrolu oddano około tuzina strzałów. Żołnierze UNIFIL odpowiedzieli ogniem, po czym strzelanina ustała.

UNIFIL poinformował, że wśród personelu misji nie ma rannych. Organizacja wezwała władze Libanu do szybkiego zbadania ostrzału, ustalenia osób zaangażowanych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

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