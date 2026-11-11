Силы Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) задержали израильского гражданского, который незаконно пересек границу с Ливаном в районе Рош-ха-Никра. Мужчина перелез через ворота поста UNIFIL в Рас-эн-Накуре и оказался на его территории.

Как сообщает Jerusalem Post, вскоре гражданского обнаружили силы ООН возле границы. Его передали Армии обороны Израиля, вернули на израильскую территорию, а затем передали полиции для дальнейших действий и допроса.

Заявления UNIFIL и израильской армии

В Армии обороны Израиля заявили, что направили подразделения к пункту пропуска Рош-ха-Никра после сообщения о пересечении границы гражданином Израиля. По результатам первоначальной проверки военные указали, что человек мог находиться в нестабильном психическом состоянии, однако обстоятельства инцидента продолжают расследовать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Израильская армия также подчеркнула, что пересечение границы запрещено, опасно и является нарушением закона. Представительница UNIFIL заявила, что гражданский незаконно пересек Голубую линию с израильской территории. По ее словам, его вернули к югу от Голубой линии, а миссия ООН отдельно изучает обстоятельства происшествия.

Стрельба по патрулю

Тем же вечером в отдельном инциденте по патрулю UNIFIL возле деревни Вади-Джилу, к юго-востоку от Тира на юге Ливана, открыли огонь. По данным миссии, в направлении патруля было произведено около десятка выстрелов. Военнослужащие UNIFIL открыли ответный огонь, после чего стрельба прекратилась.

В UNIFIL сообщили, что среди персонала миссии нет раненых. Организация призвала власти Ливана оперативно расследовать стрельбу, установить причастных и привлечь их к ответственности.

Читай нас в