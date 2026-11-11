联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）拘留了一名以色列平民，此人此前在罗什哈尼克拉地区非法越境进入黎巴嫩。该男子翻越了位于拉斯纳古拉的UNIFIL哨所大门，进入了其辖区。

据《耶路撒冷邮报》报道，联合国部队不久后在边境附近发现了这名平民。他被移交给以色列国防军，送回以色列境内，随后被移交给警方作进一步处置和讯问。

UNIFIL和以色列军方的声明

以色列国防军表示，在接到一名以色列公民越境的报告后，已向罗什哈尼克拉过境点派遣部队。军方根据初步检查指出，此人可能处于不稳定的精神状态，但事件具体情况仍在调查中。

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以色列军方还强调，越境行为被禁止、具有危险性，并且违反法律。UNIFIL一名女发言人表示，这名平民从以色列领土非法越过了蓝线。她称，此人已被送回蓝线以南，联合国特派团正单独研究该事件的具体情况。

巡逻队遭枪击

当晚，在另一起事件中，位于黎巴嫩南部提尔东南部瓦迪吉卢村附近的一支UNIFIL巡逻队遭到枪击。该特派团称，约有十发子弹朝巡逻队方向射击。UNIFIL军人进行了还击，随后枪声停止。

UNIFIL表示，特派团人员中无人受伤。该组织呼吁黎巴嫩当局迅速调查枪击事件，查明涉事者并追究其责任。

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