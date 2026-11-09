W brazylijskiej Amazonii naukowcy opisali nowy gatunek ryby słodkowodnej Laimosemion laranja, znaleziony jedynie w trzech niewielkich leśnych zbiornikach wodnych w pobliżu gminy Laranjal do Jari w stanie Amapá. Znany zasięg gatunku wynosi około 25 kilometrów kwadratowych, a badacze uważają, że spełnia on kryteria Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody dla statusu gatunku zagrożonego, informuje ScienceDaily.

Ryba o długości mniejszej niż trzy centymetry

Laimosemion laranja należy do rodziny szczupieńczykowatych, których przedstawiciele są często nazywani killi. Jej długość standardowa wynosi mniej niż trzy centymetry. Samce mają jaskrawopomarańczowe plamy w przedniej części ciała oraz pomarańczowe wzory w kształcie szewronów przy ogonie na tle bladonoszarych boków.

Gatunek odkryła grupa naukowców z Federalnego Uniwersytetu Rio Grande do Norte, Instituto Peixe das Nuvens, Federalnego Uniwersytetu Pará oraz University of West Florida. Badania prowadzono w niewielkich rzekach, znanych lokalnie jako igarapé, w dorzeczu Rio Cajari.

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Aby potwierdzić, że ryba jest gatunkiem nowym dla nauki, zespół porównał proporcje jej ciała i liczbę łusek z blisko spokrewnionymi gatunkami, zbadał cechy szkieletu oraz przeanalizował mitochondrialne DNA. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Zoosystematics and Evolution.

Siedliskom zagrażają wydobycie i zanieczyszczenie

Wszystkie trzy znane zbiorniki wodne, w których odkryto nowy gatunek, odczuwają wpływ działalności człowieka. Na środowisko w tym rejonie wpływają wylesianie, wydobycie surowców mineralnych, zabudowa miejska i zanieczyszczenie plastikiem. W pobliżu jednego ze zbiorników woda zmieniła kolor z powodu osadu związanego z działalnością wydobywczą, a inny znajduje się w granicach miasta.

Badacze zaproponowali rozszerzenie granic sąsiedniego rezerwatu wydobywczego Rio Cajari, aby objąć nim obszary, na których znaleziono Laimosemion laranja. Nazwa gatunku pochodzi od portugalskiego słowa laranja, oznaczającego „pomarańczowy”, i jednocześnie nawiązuje do Laranjal do Jari.

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