В бразильской Амазонии ученые описали новый вид пресноводной рыбы Laimosemion laranja, которую обнаружили лишь в трех небольших лесных водоемах возле муниципалитета Ларанжал-ду-Жари в штате Амапа. Известный ареал вида составляет примерно 25 квадратных километров, и исследователи считают, что он соответствует критериям Международного союза охраны природы для статуса исчезающего вида, сообщает ScienceDaily.

Рыба длиной менее трех сантиметров

Laimosemion laranja относится к семейству ривуловых, представителей которого часто называют киллифишами. Ее стандартная длина составляет менее трех сантиметров. У самцов есть ярко-оранжевые пятна в передней части тела и оранжевые узоры в виде шевронов возле хвоста на фоне бледно-серых боков.

Вид обнаружила группа ученых из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти, Instituto Peixe das Nuvens, Федерального университета Пара и Университета Западной Флориды. Исследования проводили в небольших реках, известных в регионе как игарапе, в бассейне Риу-Кажари.

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Чтобы подтвердить, что рыба является новым для науки видом, команда сравнила пропорции ее тела и количество чешуи с близкими видами, изучила особенности скелета и проанализировала митохондриальную ДНК. Результаты исследования опубликовали в журнале Zoosystematics and Evolution.

Средам обитания угрожают добыча и загрязнение

Все три известных водоема, где был обнаружен новый вид, испытывают воздействие деятельности человека. На окружающую среду в этом районе влияют вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, городская застройка и загрязнение пластиком. Рядом с одним из водоемов вода изменила цвет из-за осадка, связанного с добывающей деятельностью, а другой расположен в пределах города.

Исследователи предложили расширить границы соседнего экстрактивного резервата Риу-Кажари, чтобы включить в него территории, где обнаружили Laimosemion laranja. Название вида происходит от португальского слова laranja — «оранжевый» — и одновременно отсылает к Ларанжал-ду-Жари.

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