科学家在巴西亚马孙地区描述了一种新的淡水鱼类Laimosemion laranja。该物种仅在阿马帕州拉兰扎尔-杜雅里市附近的三个小型森林水体中被发现。其已知分布范围约为25平方公里，研究人员认为它符合国际自然保护联盟关于濒危物种等级的标准，ScienceDaily报道。

体长不足三厘米的鱼类

Laimosemion laranja属于鳉形目鱼类所属的里维鳉科，其成员常被称为鳉鱼。其标准体长不足三厘米。雄鱼身体前部有鲜亮的橙色斑点，浅灰色体侧在靠近尾部的位置带有橙色人字形花纹。

该物种由来自北里奥格兰德联邦大学、Instituto Peixe das Nuvens、帕拉联邦大学和西佛罗里达大学的一组科学家发现。研究在卡雅里河流域的小型河流中进行，这些河流在当地被称为igarapés。

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为确认这种鱼是科学界的新物种，研究团队将其身体比例和鳞片数量与近缘物种进行了比较，研究了骨骼特征，并分析了线粒体DNA。研究结果发表在《Zoosystematics and Evolution》期刊上。

栖息地受到采矿和污染威胁

发现这一新物种的三个已知水体都受到人类活动影响。该地区的环境受到森林砍伐、矿产开采、城市建设和塑料污染的影响。其中一个水体附近的水因与采掘活动有关的沉积物而变色，另一个则位于城市范围内。

研究人员建议扩大邻近的里奥卡雅里采掘保护区边界，将发现Laimosemion laranja的地区纳入其中。该物种名称源自葡萄牙语单词laranja，意为“橙色”，同时也指向拉兰扎尔-杜雅里。

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