Minister spraw wewnętrznych i gmin Libanu Ahmad al-Hajjar przybył 15 listopada 2026 roku do Damaszku, gdzie spotkał się z syryjskim ministrem spraw wewnętrznych Anasem Khattabem. Było to pierwsze oficjalne spotkanie szefów resortów. Strony omówiły współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa oraz mechanizmy wzmocnienia koordynacji między właściwymi organami, informuje Asharq Al-Awsat.

Kwestie bezpieczeństwa i granicy

Syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że podczas spotkania omówiono stosunki dwustronne oraz sposoby wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa między dwoma ministerstwami. Według źródeł w libańskim MSW rozmowy trwały ponad półtorej godziny.

Wśród tematów znalazły się kontrola granicy, oficjalne i nieoficjalne przejścia graniczne, środki wdrażane na granicy, a także kwestia zatrzymanych. Według syryjskiej państwowej agencji SANA Khattab napisał we wpisie na X, że strony potwierdziły zamiar rozwijania więzi dwustronnych na rzecz bezpieczeństwa i stabilności obu krajów.

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Seria kontaktów między krajami

Ahmad al-Hajjar zaznaczył, że wizyta umożliwiła omówienie koordynacji w szeregu kwestii, przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa. Przed podróżą oświadczył również, że współpraca Libanu i Syrii w dziedzinie bezpieczeństwa przyniosła pozytywne rezultaty w zwalczaniu handlu narkotykami i terroryzmu.

Wizyta odbyła się po kilku kontaktach między libańskimi i syryjskimi urzędnikami w ostatnich miesiącach. W sierpniu wspólna delegacja syryjskich ministerstw spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych odwiedziła Bejrut, a 2 listopada libańska delegacja ministerialna omówiła w Damaszku między innymi powrót syryjskich uchodźców, pobyt obywateli Syrii w Libanie oraz kontrolę graniczną.

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