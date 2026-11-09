W Krakowie w Polsce wieczorem 9 listopada rozpoczął się marsz milczenia ku czci ofiar strzelaniny na Rynku Głównym. W wydarzeniu uczestniczą prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, informuje RMF24.

Na plac przyszły dziesiątki osób ze świecami. W Krakowie ogłoszono żałobę do 11 listopada włącznie.

Marsz wokół Sukiennic

Pochód rozpoczął się na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Jego uczestnicy mają przejść do Bazyliki Mariackiej, a zakończenie zaplanowano przy Wieży Ratuszowej.

Marsz przebiega wokół Sukiennic i prowadzi częściowo trasą, którą podczas strzelaniny poruszał się napastnik.

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Atak na Rynku Głównym

Do strzelaniny doszło 7 listopada. Według RMF24 24-letni mężczyzna wjechał samochodem Subaru na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób — cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejnych 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Portal pisze, że mężczyzna został ranny podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami; zmarł 9 listopada w jednym z krakowskich szpitali. Policja znalazła również w mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała trzech osób — rodziców i siostry mężczyzny — oraz siedem sztuk broni.

Z powodu żałoby w Krakowie od godziny 21:00 7 listopada do godziny 9:00 8 listopada nie rozbrzmiewał hejnał mariacki. Według RMF24 wydarzyło się to po raz pierwszy od 1939 roku.

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