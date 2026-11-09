В Кракове, Польша, вечером 9 ноября начался марш молчания в память о жертвах стрельбы на Главном рынке. В мероприятии участвуют президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск, сообщает RMF24.

Десятки людей пришли на площадь со свечами. В Кракове объявлен траур до 11 ноября включительно.

Марш вокруг Суконных рядов

Шествие началось на углу Главного рынка и улицы Славковской. Его участники должны пройти к базилике Святой Марии, а завершение запланировано у Ратушной башни.

Марш проходит вокруг Суконных рядов и следует частью маршрута, которым двигался нападавший во время стрельбы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нападение на Главном рынке

Стрельба произошла 7 ноября. По данным RMF24, 24-летний мужчина въехал на автомобиле Subaru на Главный рынок и открыл огонь по случайным прохожим. Погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Еще 15 человек получили ранения, среди них двое полицейских.

Издание пишет, что мужчина был ранен во время перестрелки с правоохранителями; 9 ноября он умер в одной из краковских больниц. Полиция также обнаружила в доме его семьи в Островце-Свентокшиском тела трех человек — родителей и сестры мужчины — а также семь единиц оружия.

Из-за траура в Кракове с 21:00 7 ноября до 9:00 8 ноября не звучал Мариацкий сигнал. По информации RMF24, это произошло впервые с 1939 года.

Читай нас в