11月9日晚，波兰克拉科夫举行默哀游行，悼念中央集市广场枪击事件的遇难者。总统卡罗尔·纳夫罗茨基和总理唐纳德·图斯克参加了该活动，RMF24报道。

数十人手持蜡烛来到广场。克拉科夫宣布哀悼期至11月11日（含当日）。

绕行纺织会馆的游行

游行从中央集市广场与斯瓦夫科夫斯卡街的拐角处开始。参与者将前往圣母圣殿，活动预计在市政厅塔附近结束。

游行路线环绕纺织会馆，并经过枪击事件中袭击者行进路线的一部分。

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中央集市广场袭击事件

枪击事件发生在11月7日。据RMF24报道，一名24岁男子驾驶一辆斯巴鲁汽车驶入中央集市广场，并向随机路人开枪。6人死亡，其中包括4名女性和2名男性。另有15人受伤，其中包括两名警察。

该媒体称，该男子在与执法人员交火时受伤；他于11月9日在克拉科夫的一家医院死亡。警方还在其家人位于奥斯特罗维茨-希维托克日斯基的住所发现3人的遗体——该男子的父母和姐妹——以及7件武器。

由于克拉科夫处于哀悼期，11月7日21时至11月8日9时，圣母号角没有奏响。据RMF24报道，这是自1939年以来首次发生这种情况。

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