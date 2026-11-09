Coraz częstsze i silniejsze fale upałów w pakistańskim Pendżabie zakłócają produkcję rolną, zmniejszają dochody rodzin rolniczych i pogłębiają brak bezpieczeństwa żywnościowego. Na obszarach prowincji o wysokich opadach produktywność owoców spadła nawet o 50% — wynika ze wspólnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowej Organizacji Meteorologicznej, jak podaje Dawn.

Ocena „Ekstremalne upały i rolnictwo” wskazuje wzrost temperatur jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla światowej produkcji żywności. Jej autorzy podkreślają, że upały już powodują znaczne spadki plonów i przynoszą natychmiastowe straty ekonomiczne oraz żywnościowe podatnym na zagrożenia społecznościom rolniczym.

Straty w uprawach i hodowli

Upały wpływają również na hodowlę zwierząt w regionie. Według raportu duże przeżuwacze w warunkach stresu cieplnego produkują mniej mleka, podczas gdy wśród małych przeżuwaczy częściej występują ogniska pryszczycy. Spadek produkcji rolnej bezpośrednio obniża dochody rodzin zależnych od rolnictwa i ogranicza ich możliwość kupowania podstawowych produktów.

Sytuację pogarsza szybsze psucie się warzyw, produktów mlecznych i innych towarów łatwo psujących się w ekstremalnych temperaturach. Zmniejsza to lokalną dostępność żywności i przyczynia się do wzrostu cen. W rezultacie rodziny wiejskie jednocześnie produkują dla siebie mniej zróżnicowanej i pożywnej żywności oraz tracą środki potrzebne do jej zakupu na rynku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ upałów na kobiety

Autorzy oceny zauważają, że kobiety ponoszą nieproporcjonalnie duże obciążenie związane z upałami. W Pendżabie uczestniczą one w zbiorach, noszeniu wody i wykonują wymagające fizycznie prace domowe, przez co przez długi czas przebywają w wysokich temperaturach. Zwiększa to ryzyko chorób związanych z upałem i innych powikłań zdrowotnych.

Za szczególnie narażone uznano kobiety w ciąży i karmiące piersią, ponieważ w czasie niedoborów żywności ich zwiększone potrzeby żywieniowe mogą pozostać niezaspokojone. Badania przytoczone w raporcie łączą wzrost temperatury o każdy 1°C ze wzrostem prawdopodobieństwa przedwczesnego porodu o 4%. Podczas fal upałów ryzyko to sięga 26% — wskazuje ocena.

FAO i WMO ostrzegły również, że ekstremalne upały nasilają istniejące zagrożenia w sektorze rolnym na świecie, w tym susze i ryzyko niszczycielskich pożarów lasów. W scenariuszu wysokich emisji niemal połowa światowego pogłowia bydła do 2100 roku może zostać narażona na niebezpieczne oddziaływanie upałów, a roczne straty mogą zbliżyć się do 40 mld dolarów.

Czytaj nas na